《星岛日报》：金正日遗下北韩在十字路口

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
（12月20日社评）
北韩最高领导人金正日心脏病发猝逝,南韩和日本高度戒备,连香港股市都应声下跌,主要是担心北韩政权会否出现斗争变卦,威胁区内和平稳定.短期而言,北韩内部各方势力为了巩固实力,都避免内乱造成两败俱伤,对内对外的国策转变,要待接班大局底定才见端倪.
南韩与日本对金正日逝世反应紧张,原因是北韩独裁政权透明度低,大家摸不透政权能否顺利交接,上一次的经验显示,金正日在父亲金日成逝世後,不惜制造外部紧张局势,来巩固自己在国内的权力.北韩电视女主播以哽咽的声调,宣布金正日逝世的消息,镜头前有民众涕泪交流哀悼,担心国家失去"亲爱领袖"何去何从.在西方眼中,这种情绪是金正日和他父亲"伟大领袖"金日成数十年锁国愚民的结果.
金正日上周六逝世後,经过一天部署,北韩官方在星期一公布死讯,安排金正恩做治丧委员会主席,呼吁党政军人民忠心拥护金正恩的领导,形容他是"伟大继承者".这显示北韩内部至少短期不致大乱,万一出现试射飞弹等"小动作",都是保持金正日生前一贯作风,旨在警告、恫吓或换取利益,多於掀起大规模战争.南韩与日本高度戒备,向北韩传达了讯息,莫以为可以突袭成功,妄动干戈失败就要付出在国内失势的沉重代价.
中期而言,无论是金正恩顺利继承父位,还是新掌权者另有其人,北韩都要面对内外交困的现实,选择继续走金正日治国之道来巩固自己的权力,还是开辟另一条带国家走出困境的道路,这将关系到日後中国如何继续对其担任举足轻重的角色. (A06)
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