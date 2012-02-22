《星岛日报》：多助“结婚难”者解困

（2月22日社评）

港府最新统计数字显示,香港50岁以下的男女,几乎有一半男人和40%女人都未结过婚.迟婚和不婚,有的是基於家庭观念转变的个人选择,也有不少源於“结婚难”的社会和工作环境.

根据统计处公布的去年人口普查结果,20至49岁适婚年龄组别中,从未结婚者比10年前显着增加,男性由39%升至47%,女性由34%升至39%.至於初婚年龄中位数,男性由10年前的30.2岁推迟到31.1岁,女性由27.5岁推迟到28.8岁.女性经济独立,男女同居比以往普遍,性观念开放令一些人喜欢独居自由自在,免受婚姻生活种种责任羁绊.一些人又喜欢过较长的二人世界,不急於生小孩,因而不急於结婚.这些迟婚或不婚男女,是出於个人选择.

不过,社会上还有相当部分的人,渴望结婚,与另一半好好厮守一生,组织小家庭,问题是结婚难,找伴侣难.他们迟婚或不婚,不是喜欢如此.此外,不少人是受到工作性质所限.港人工时之长,居於世界前列,不少人要在假日上班,疲倦得没有时间和心情拍拖.随着经济全球化,港人出差往海外和中国大增,都不利於在港拍拖. 不少港人希望成家立室,却基於本身性格或生活工作环境难找对象,反映在速配等婚姻介绍业务发展蓬勃,迟婚者多了,速配服务的顾客年龄反而下降,女性由30岁以下降至25岁左右,男性由35岁降至30岁. 要改变结婚难的现象,一方面要年轻一代从本身条件下工夫,减少“王子病”、“公主病”和“宅男宅女症”,另一方面,社会亦可以设法营造「对婚姻友善”的经济和工作环境. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。