《星岛日报》：登岛宣主权 早放人降温

（8月16日社评）

昨日为日本战败67周年,二战後遗症却至今未消,争议近来更愈演愈烈.港人成功登陆钓岛宣示中国主权,这是持续多年争议的具体标记.一次成功登陆行动,不足以“光复”钓岛,但展示了国民保护领土完整的决心,政府目前最急切要做的任务,是向日本警方交涉,让14名保钓人士早日平安归来.

今次保钓船启丰二号上的14人,捱过风浪,应付过中国台湾政府的不合作和中国台湾夥伴的退缩,孤身突破日本舰艇的封锁,殊不容易,现在还面对在日本入狱的风险.

当年中国领导人邓小平提出搁置争议共同开发.但是,双方政府都面对庞大的民间压力.尤其是日本,政府内外都有不容忽视的右翼政治力量,有官员公开否认有南京大屠杀,现时钓鱼台几个岛仍是“私人地方”,东京市长石原慎太郎则在洽购,方便日人登岛,以致日本中国政府要争购进行国有化.野田政府上场两年後,亦首次有阁员参拜象征军国主义阴魂不散的靖国神社.

这连串动作刺激中港民间反弹,昨日在日本驻北京大使馆外示威的十多人,举起的横额字句还包括“向日宣战”,香港保钓人士成功登岛,又势必引起日本民间反弹,也为日本政府如何处理所拘捕的14人,增加了难度.

站在中港立场,保钓人士登上自己国家领土,日本政府无权作出扣押.日本政府诬指这些人非法入境,应尽快放人,以免钓岛争议不断升温,加剧擦枪走火风险,令外交解决更加困难,让美国渔人得利.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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