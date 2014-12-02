星浩资本星光耀基金三期结束募集 基金规模达37亿元

路透上海12月2日 - 中国最大房地产私募基金之一的星浩资本周二宣布，旗下星光耀城市综合体开发基金三期近日正式封闭，基金规模达到37亿元人民币。至此，星浩资本管理的星光耀基金一、二和三期基金管理总规模累积近100亿元。

星浩资本还宣布，星光耀三期基金今日以8.2亿元底价获取宁波区域两宗核心地块，将建设两个星光耀城市综合体项目。

星光耀三期自去年上半年开始启动，包括了A类纯债权产品、B类保本浮动型产品即所谓的夹层基金、C类纯股权等三个产品，其中C类产品在去年7月率先完成募集，A类和B类产品近日才告完成募集，且三期总募集规模较原计划的45亿元稍低，这与国内房地产市场大环境一年来发生变化大有关系。

星浩资本执行总裁黄海滨指出，“整个基金募集期正是本轮国内经济及房地产市场的持续低迷期...在逆境之下发行新一期基金，无疑是对星浩资本的挑战。”

星浩资本基金管理部负责人周芝豫表示，星光耀三期基金在募集过程中，除了获得民营资本的一贯支持外，同时更是突破性地引入了一批新类型机构投资者，例如保险公司、基金会、大型国企、上市公司等等。

星浩资本旗下基金的投资人包括复星(0656.HK)、阿里巴巴集团(BABA.N)、易居、苏宁电器(002024.SZ)、巨人集团、均瑶集团、华谊兄弟(300027.SZ)等数十家中国知名民营企业，而星浩资本首席执行官（CEO）为大型房企金地集团(600383.SS)原高级副总裁赵汉忠。

2010年成立的星浩资本目前已募集和管理三期星光耀地产基金，前两期基金募集规模共56亿元，主要投资于一线城市及部分二线城市的城市综合体项目。这两期基金在2011年和2012年分别成为当年中国募资额最大的纯股权私募房地产基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。