兴业银行与上期所就仓单质押融资合作

路透北京6月26日 - 青岛港仓单重复质押事件的发生，暴露出银行业风控瑕疵，也促进银行在相关领域探索新模式。中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周四称，将与上海期货交易所就标准仓单质押融资领域进行合作，还将研发适用于期货资产管理业务的配套服务。

该行新闻稿称，双方将积极探索推进期货交割业务合作，包括但不限于期货交割仓库管理、标准仓单质押融资、保税交割等；同时还将积极研发适用于期货资产管理业务的配套服务，包括产品研发、相关金融服务和支持等。

“双方将在服务、产品创新、渠道共享、客户资源开发、人员培训和市场培育、合作研究和信息交流等方面深化合作，还将建立日常联合协调机制。”新闻稿称。

华泰证券银行业分析师林博程认为，在仓单质押融资业务的合作中，银行可以借助期交所平台信息和数据的支持，减少信用风险。同时，银行还能利用期交所的专业性更好地进行风险定价。

广发证券银行业分析师沐华表示，兴业银行的合作有可能要探索一种仓单质押业务的新模式，希望借此解决仓单重复质押的问题。

此前，民营金属贸易商青岛德诚矿业受到调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

在期货资产管理业务方面，林博程称，由于衍生品占用资本金较高，银行一般不会投资期货。但银行借助期交所可以丰富金融产品设计和中间业务。此外，银行也可以更好地为私人银行等高端客户提供咨询服务。

兴业银行于2009年9月成立期货金融部，结合上海期货交易所等商品期货市场的上市品种和产业客户的需求，针对产业客户推出了多项融资类产品和服务。兴业银行上海分行并于去年11月进行了首笔套保动产融资放款。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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