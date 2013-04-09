兴业证券称未来将适度提高杠杆率

路透上海4月9日 - 中国中型券商--兴业证券股份有限公司(601377.SS)高层周二表示，借助证监会放松管制的春风，今年起公司将逐步提高资产负债规模，提高杠杆率。同时，公司亦在考虑通过发行H股及海外兼并收购，进行国际化业务方面的拓展。

公司高层透露，今年公司将推进定向增发A股计划的实施，以及发行短期融资券和公司债，以壮大公司资本和提高负债规模。

“我们已具备提高杠杆率的可能性和必要性。”兴业证券总裁刘志辉指出，证监会允许券商可以通过短融、公司债及债务工具等进行债务融资，打通融资渠道，而例如融资融券、股票约定式购回等创新业务有稳定的盈利，又对资本需求较大。

他说，目前兴业证券的杠杆率仅1.2倍，基本没有什么负债,而海外同行基本上在10倍以上。未来公司将在做好风险控制的前提下，适度提高杠杆率。

他还指出，在条件成熟的时候，公司将考虑海外兼并收购及H股发行，促进国际化业务的发展。但目前H股发行尚没有时间表，海外并购亦需找到合适的收购目标。

目前中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)等少数几家国内券商透过H股IPO形式在香港上市。

去年8月，兴业证券公告称拟定向增发至多4亿A股，募集资金不超过50亿元人民币，全部用于补充资本金。目前该发行方案已获得中国证监会的批准，正等待实施。这将是公司在2010年首次公开发行(IPO)融资26.3亿元后第一次再融资举措。

公告指出，这次募集资金将主要用于扩大业务规模特别是创新业务规模，例如设立资产管理子公司、扩大融资融券业务、创新型自有资金投资、加大香港子公司投入等。

兴业证券已确立未来将着力构建私人财富业务、机构客户业务、资产管理业务和投资业务四大业务板块，将有限的公司资源集聚到最具发展潜力的客户、市场和行业上，例如私人银行客户和机构客户。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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