中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
该文并指出，上述机构企图通过销售大量高风险高收益理财型产品迅速做大规模，实现“弯道超车”，从风险管理者变成风险制造者，遭到监管重击，“翻车”在所难免。
“还有一些保险机构本末倒置，重投资、轻保障，在人才、制度及运作机制上仍处于基础建设阶段，还难以充分应对不同投资领域中激烈竞争的情况下，只看重收益率，什么都想投，什么都敢保，成为风险的最后接棒者。”文章称。
而从行业发展规律来看，致力于发展保障业务，在市场上精耕细作的保险机构，虽然保费增速不快，但“含金量”更高，后劲儿更足。
当前，多种风险交织加大了保险业风险防控难度。文章强调，对于保险机构来说，不能这山望着那山高，只有专注主业、深耕市场，才能真正提高风险管理能力；监管机构亦不能“牛栏关猫”，要填补制度空白，修订现行规则，积极稳妥处置潜在风险点。
中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。（完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。