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财经视点 | 2017年 4月 14日 星期五 12:26 BJT

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华

路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。

该文并指出，上述机构企图通过销售大量高风险高收益理财型产品迅速做大规模，实现“弯道超车”，从风险管理者变成风险制造者，遭到监管重击，“翻车”在所难免。

“还有一些保险机构本末倒置，重投资、轻保障，在人才、制度及运作机制上仍处于基础建设阶段，还难以充分应对不同投资领域中激烈竞争的情况下，只看重收益率，什么都想投，什么都敢保，成为风险的最后接棒者。”文章称。

而从行业发展规律来看，致力于发展保障业务，在市场上精耕细作的保险机构，虽然保费增速不快，但“含金量”更高，后劲儿更足。

当前，多种风险交织加大了保险业风险防控难度。文章强调，对于保险机构来说，不能这山望着那山高，只有专注主业、深耕市场，才能真正提高风险管理能力；监管机构亦不能“牛栏关猫”，要填补制度空白，修订现行规则，积极稳妥处置潜在风险点。

中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。（完）

(发稿 马蓉；审校 张喜良)

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