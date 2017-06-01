广东省原副省长刘志庚因受贿罪判处无期徒刑--新华

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京6月1日 - 中国南宁铁路运输中级法院公开宣判广东省人民政府原副省长刘志庚受贿一案，对被告人刘志庚以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
新华社周四报导，经审理查明：1993年至2012年，被告人刘志庚利用担任广东省深圳市龙岗区人民政府区长、中共深圳市龙岗区委书记、东莞市人民政府市长、中共东莞市委书记等职务上的便利，为他人在股权收购、土地置换、银行贷款等事项上谋取利益，直接或者通过特定关系人非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合9,817万元人民币。
黑龙江省大庆市中级人民法院公开宣判辽宁省人大常委会原副主任王阳受贿、破坏选举一案，对被告人王阳以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产300万元，以破坏选举罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处没收个人财产300万元；对王阳受贿所得赃款赃物及其孳息予以追缴，用于破坏选举犯罪的财物予以没收，上缴国库。
河北张家口中院周三公开宣判，中国国家统计局原局长王保安因受贿1.53亿余元被判无期。广东珠海中院亦在同日公开宣判浙江省人民政府原党组成员、宁波市人民政府原市长卢子跃受贿案，对卢子跃以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；追缴受贿孳息。卢子跃收受财物1.48亿元。
同日还有湖北省荆州市中级人民法院公开宣判中共河南省委原常委、洛阳市委原书记陈雪枫受贿、贪污、国有公司人员滥用职权一案，对被告人陈雪枫以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。