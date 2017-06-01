广东省原副省长刘志庚因受贿罪判处无期徒刑--新华

新华社周四报导，经审理查明：1993年至2012年，被告人刘志庚利用担任广东省深圳市龙岗区人民政府区长、中共深圳市龙岗区委书记、东莞市人民政府市长、中共东莞市委书记等职务上的便利，为他人在股权收购、土地置换、银行贷款等事项上谋取利益，直接或者通过特定关系人非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合9,817万元人民币。