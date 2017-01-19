中国A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华

路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。

报道建议，一方面，以兼顾企业融资需求、市场承受力为前提，通过提高标准等方式适度放缓再融资节奏，以缓解后续再融资解禁后的减持压力。同时，及时披露未来一段时期再融资规模，加强对市场的预期引导。

另一方面，进一步完善上市公司大股东减持股份相关政策，提高信息披露要求，完善首次公开发行（IPO）上市时减持政策和减持承诺。对大股东疯狂减持，特别是“清仓式”减持进行约束，对违规减持予以严惩。

“对于年轻的A股而言，完善新股发行和退市制度重建新陈代谢机能之外，堵住疯狂再融资和野蛮减持两大“出血点”，已成当务之急。”报道指出。

报道称，值得注意的是，因发行主体要求低、透明度不足，作为再融资首选方式的定向增发暴露出过度融资，及机构间利益勾兑等诸多问题，已引起监管部门关注，新的规范政策也在酝酿之中。

证监会披露数据显示，2016年IPO及再融资（现金部分）合计1.33万亿元人民币，同比增长59%，其中再融资规模创下历史之最。有机构数据显示，2016年新股筹资规模为1,476亿元。粗略统计，在2016年“史上第一融资年”，以再融资方式增加的市场供给八倍于IPO。

事实上，相似的情形在过去几年中持续上演。有统计显示，2014年、2015年A股市场总体融资额分别为7,490亿元和15,215亿元，其中IPO占比分别为8.9%和10.4%。按此计算，最近三年再融资在A股融资总额中的平均占比高达九成以上。

此前，沪综指.SSEC曾连续五日下跌，创业板指数更是八连跌，不少市场人士将下跌原因归罪于新股发行速过快。新华自上周日起，连续刊出两篇报道，旗帜鲜明地指出新股扩容并非是大盘下跌的主要原因。自周二起，大盘连续两日小幅反弹。

据消息人士稍早透露，中国证监会主席刘士余上周六召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。今年监管层可能会将再融资的规模控制在2016年规模的一半左右。（完）