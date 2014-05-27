中国官媒称越南一艘渔船在西沙海域对中国渔船干扰冲撞时倾覆

路透北京5月27日 - 据新华社报导，一艘越南渔船周一下午，在中国西沙群岛海域对海南东方市的渔船进行干扰冲撞时倾覆，船上人员已被及时救起。

新华社的中国独家报导微博称，5月2日以来，越南多次派各类船只对中国有关公司在该海域钻探作业干扰。中方在现场采取坚决措施，防止越方干扰破坏行动，并提出严正交涉。

而据此前越南海警司令阮广淡（Nguyen Quang Dam）的说法，一艘中国船只周一在距中国在南海争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了一艘越南渔船。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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