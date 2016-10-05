中国金融机构应对流入房地产资金加大监管 防控风险和泡沫--新华

路透北京10月5日 - 新华社周二晚间刊文称，受实体经济利润率下滑、人民币贬值预期等因素影响，近期一些投机投资性资金大量涌入房地产市场。专家建议，金融机构应对流入房地产市场的资金加大监管，防控楼市风险和泡沫。

针对近一段时间部分热点城市楼市持续高热，国庆节前以及国庆期间，北京、天津、合肥、郑州、杭州、武汉等九个城市陆续出台了房地产市场调控政策，或是出台了购房风险提示。

文章称，多地楼市调控政策的共同特点都是为了抑制投资投机需求，遏制房价过快上涨，稳定房地产市场。面对房地产市场的日趋分化态势，政府应适当增加土地供应，稳定市场预期，对房地产调控必须坚持分类指导，因城施策。

近期实施楼市调控的城市，都面临较大的房价上涨压力。报导援引清华大学房地产研究所所长刘洪玉的话称，纵观这些城市的调控措施，一方面强调保护自住需求，通过限购限贷等措施，重点打击投机需求，抑制投资需求。

另一方面增加住房及用地供给，缓解供求矛盾，满足合理需求；同时还重拳整顿市场秩序，政府有关部门对物价、广告、开发、中介等加强了监管，保护消费者合法权益。

刘洪玉认为，此轮调控不同城市的措施侧重点不同，政策力度上也有差异，体现了因地制宜、因城施策原则。此外，各地还充分运用市场机制，通过提高贷款首付比例、调节供求关系等市场手段来调控市场。

“相信这一系列措施，对稳定热点城市的房价、稳定社会预期，会发挥积极作用。”刘洪玉说。

此外，部分城市实施了限购措施，直接遏制过快增长的购房需求；通过提高购房首付比例，特别是提高了二套房首付比例，不仅直接减少购房需求，还能降低银行信贷风险。

刘洪玉认为，目前参与房地产开发的除了开发企业自有资金外，还有银行、债券、证券、理财产品、信托计划、资管计划、保险等资金通过参与竞拍土地、项目开发等多种渠道流入，再加上购买端的个人住房贷款、各种消费贷款以及其他融资变相为购房资金等，甚至一些投资机构包括一些新三板上市公司融来的资金，也直接或间接进入了房地产市场。金融部门应当加大这方面的监管，引导更多的资金进入实体经济。

此外，当前中国房地产市场分化态势明显。一方面，一二线热点城市，特别是珠三角、长三角、京津冀地区部分城市，以及内地一些区域性中心城市房价上涨过快；另一方面，东北、西北、西南地区多数城市市场表现平稳，一些三四线城市特别是县城库存压力仍然较大。

对此房地产调控必须实行分类指导，因城施策。热点城市的调控重点应当是控房价、防风险、防泡沫，三四线城市和县城的重点依然是去库存。（完）