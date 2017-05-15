整治金融乱象不能过急 资本市场不能因处置风险发生新风险--新华

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月15日 - 新华社周日发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。
该评论指出，过去一周，资本市场在调整，监管在出手，银监会、证监会、保监会等部门出台了不少政策；同时一个理念渐渐明晰：防风险、治乱象是健康市场的需要，但不能因处置风险而发生新风险。
这段时间，市场调整还在继续，股市债市都不乐观。上证综指.SSEC、深证成指.SZSC1连续五周下跌，创业板指数.CHINEXTTR连续两周下跌；五年期国债期货主力合约TF1709录得连续五周下跌，10年期国债期货主力合约T1709连两周下跌。
有市场观点认为，持续出台的监管措施引起了市场紧张情绪。如果把金融市场比作湖泊系统，湖泊里的水位在降低，流向各小河的渠道也在收窄，大家对未来的流动性产生了一些担忧。如实讲，在去杠杆、防风险大背景下，市场上的紧张情绪肯定会有，市场波动也很难完全避免。
新华评论认为，如果不对市场中存在的风险点进行处置，不对长期存在的市场乱象进行治理，就不可能形成健康发展的金融市场。风险必须防，乱象必须治。没有健康发展的金融市场，金融支持实体经济发展就是一句空谈，甚至国家的金融安全也没办法保证。
市场已经感受到了去杠杆、防风险要稳妥把握节奏的理念。银监会上周五在通报近期监管重点工作时表示，切实防止发生“处置风险的风险”，有效维护金融业稳定。
该评论称，金融市场的发展离不开监管，监管可以更好为发展护航。但一阵风、运动式监管往往难以达到预期监管效果，金融市场的发展不是一日之功，监管也不可能一役而休，需要统筹考虑、协调推进，需要久久为功。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。