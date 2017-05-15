整治金融乱象不能过急 资本市场不能因处置风险发生新风险--新华

路透上海5月15日 - 新华社周日发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。

该评论指出，过去一周，资本市场在调整，监管在出手，银监会、证监会、保监会等部门出台了不少政策；同时一个理念渐渐明晰：防风险、治乱象是健康市场的需要，但不能因处置风险而发生新风险。

这段时间，市场调整还在继续，股市债市都不乐观。上证综指.SSEC、深证成指.SZSC1连续五周下跌，创业板指数.CHINEXTTR连续两周下跌；五年期国债期货主力合约TF1709录得连续五周下跌，10年期国债期货主力合约T1709连两周下跌。

有市场观点认为，持续出台的监管措施引起了市场紧张情绪。如果把金融市场比作湖泊系统，湖泊里的水位在降低，流向各小河的渠道也在收窄，大家对未来的流动性产生了一些担忧。如实讲，在去杠杆、防风险大背景下，市场上的紧张情绪肯定会有，市场波动也很难完全避免。

新华评论认为，如果不对市场中存在的风险点进行处置，不对长期存在的市场乱象进行治理，就不可能形成健康发展的金融市场。风险必须防，乱象必须治。没有健康发展的金融市场，金融支持实体经济发展就是一句空谈，甚至国家的金融安全也没办法保证。

市场已经感受到了去杠杆、防风险要稳妥把握节奏的理念。银监会上周五在通报近期监管重点工作时表示，切实防止发生“处置风险的风险”，有效维护金融业稳定。

该评论称，金融市场的发展离不开监管，监管可以更好为发展护航。但一阵风、运动式监管往往难以达到预期监管效果，金融市场的发展不是一日之功，监管也不可能一役而休，需要统筹考虑、协调推进，需要久久为功。（完）