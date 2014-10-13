取消住房公积金贷款若干收费项目 减轻贷款负担--新华

路透北京10月13日 - 中国官方媒体报导，住建部、财政部、央行周一发文，取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估和强制性机构担保等收费项目，减轻贷款职工负担。且连续缴费6个月的职工即可申请公积金贷款。

为扶持低迷的中国楼市，中国央行和银监会已于9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）