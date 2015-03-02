新华保险终止筹划引入战投 因相关方在重大环节未达一

路透上海3月2日 - 中国大型寿险企业--新华保险(601336.SS)(1336.HK)周一表示，因相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，公司相关股东决定终止筹划本次引入战略投资者事项，并建议公司恢复股票交易。

公告称，为配合公司业务转型发展的需要，探索互联网保险业务，公司以及相关股东一直在研究并尝试为公司引入在互联网行业具有领先地位的战略投资者，以期和公司开展保险与互联网的战略合作。

新华保险并称，在公司股票停牌期间，相关股东与潜在战略投资者进行多次磋商谈判，就重大事项相关内容进行了多次沟通协商，并就有关方案进行充分审慎论证，积极推进本次引入战略投资者的工作。公司方面也就未来业务合作各种可能性与潜在投资者进行了会商。

不过由于相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，认为目前推进本次引入战略投资者重大事项的条件尚不成熟，相关股东经慎重考虑，决定终止筹划本次引入战略投资者事项。

公司指出，相关股东与公司始终认为互联网金融是未来的一个重要发展方向，将继续探讨并积极推进互联网与保险协同发展战略。

而据上海证券报此前的报导指出，新华保险大股东中央汇金或将转让部分股权给阿里巴巴(BABA.N)，由此，中央汇金将兑现投资新华保险的部分收益，并为新华保险引入有实力的民营资本股东。

新华保险的A、H股自1月19日起停牌，公司股票于周一起复牌。（完）

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(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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