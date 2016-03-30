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中国财经 | 2016年 3月 30日 星期三 10:12 BJT

新华保险去年净利润同比增34.3% 全年总投资收益7.5%

路透上海3月30日 - 中国大型寿险企业--新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)公布年报显示，去年实现归属于母公司股东的净利润86.01亿元人民币，同比增长34.3%；全年实现总投资收益率7.5%，较上年提升1.7个百分点。

年报还显示，截至2015年末，公司总资产规模达到6,605.6亿元，同比增长2.6%;实现寿险业务收入1,118.59亿元，同比增长1.8%；其中新单保费收入523.39亿元，同比增18.7%。

同时由于把握市场机会，及时进行结构性调整，公司实现投资资产买卖价差收益160.26亿元。“公司在市场大幅上涨之前提前布局，在市场高位坚定减持、锁定收益，减少了市场断崖式下跌带来的损失，获得较高买卖价差。”公司称。

对于2016年，公司称，在利率下行和股市波动加剧的大背景下，将以绝对收益目标为导向，防范风险，同时积极在境内外寻找投资机会。在权益类投资方面，立足于价值投资理念和方法，积极寻找风险可控、收益确定的投资标的；在固定收益类方面，采取审慎而保守的风险管理政策，配置上放短久期，关注信用风险与市场风险，加强投后管理，并做好风险处置预案。

新华保险A股上日收报39.42元，近一月累计上涨16.6%；H股上日收报26.35元，近一个月累计涨17.1%。

欲浏览更多详情，请点击here（完）

(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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