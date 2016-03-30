新华保险去年净利润同比增34.3% 全年总投资收益7.5%

对于2016年，公司称，在利率下行和股市波动加剧的大背景下，将以绝对收益目标为导向，防范风险，同时积极在境内外寻找投资机会。在权益类投资方面，立足于价值投资理念和方法，积极寻找风险可控、收益确定的投资标的；在固定收益类方面，采取审慎而保守的风险管理政策，配置上放短久期，关注信用风险与市场风险，加强投后管理，并做好风险处置预案。