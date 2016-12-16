山西政协原副主席令政策一审被判有期徒刑12年6个月--新华

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京12月16日 - 新华网微博周五称，江苏常州市中级人民法院今日公开宣判山西省政协原副主席令政策受贿案，一审以受贿罪判处其有期徒刑12年6个月，并处罚金150万元人民币。
微博并称，对令政策受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。经查，其于2001-2014年直接或者通过其子非法收财物共计折合人民币1,607余万元。
据中纪委网站，江苏省常州市中级人民法院于10月中旬公开开庭审理令政策受贿一案，常州市人民检察院指控，令政策在担任山西省发展计划委员会副主任、政协副主席等期间，利用职务便利，为洪洞华清煤焦化学有限公司等单位，在项目审批、获取用地等提供帮助，并收受财物等。提请以受贿罪追究令政策的刑事责任。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)