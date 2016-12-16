山西政协原副主席令政策一审被判有期徒刑12年6个月--新华

路透北京12月16日 - 新华网微博周五称，江苏常州市中级人民法院今日公开宣判山西省政协原副主席令政策受贿案，一审以受贿罪判处其有期徒刑12年6个月，并处罚金150万元人民币。

据中纪委网站，江苏省常州市中级人民法院于10月中旬公开开庭审理令政策受贿一案，常州市人民检察院指控，令政策在担任山西省发展计划委员会副主任、政协副主席等期间，利用职务便利，为洪洞华清煤焦化学有限公司等单位，在项目审批、获取用地等提供帮助，并收受财物等。提请以受贿罪追究令政策的刑事责任。（完）