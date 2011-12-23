新华网拟在上海证交所IPO 中金公司担任承销商--消息

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
* 新华网拟在上证所IPO
* 中金公司担任承销商
* 融资规模预估或在10亿左右
路透北京12月23日电---顺应中国政府对文化产业扶持的政策东风,未来该产业相关企业上市或成为中国资本市场又一道风景.据两位消息人士周五透露,新华网(www.xinhuanet.com)拟在上海证券交易所IPO(首次公开发行),中金公司担任该项目承销商.
上述不具名消息人士表示,新华网的具体发行时间尚没有确定.不过其中一位人士透露,新华网的IPO融资规模预估可能在10亿人民币左右.
"大概发10来亿."他说.
路透暂未能联络到新华网对此置评.
中国中央宣传部副部长孙志军去年曾透露,新华网A股上市计划已获中宣部批准.此外,人民网、央视网、千龙网、北方网、东方网、大众网、浙江在线、华声在线、四川在线共十家官媒网站将登陆A股.
企业在A股发行上市需要先得到中国证监会的批准.
国务院2009年7月通过《文化产业振兴规划》,指出要降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域.
证监会近日再次重申,要更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用.支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,稳步扩大文化企业债券市场融资水平.
目前国内文化企业上市公司主要以传媒、出版类为主.较早主板上市的公司包括中视传媒(600088.SS)、歌华有线(600037.SS)等,深圳中小板和创业版则分别上市了奥飞动漫、华谊兄弟(300027.SZ)等影视类公司.(完)
--发稿 北京中文新闻部
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。