菲律宾南海仲裁案最终裁决非法无效 中方不接受不承认--新华

路透北京7月12日 - 新华社周二报导称，菲律宾南海仲裁案仲裁庭12日作出非法无效的所谓最终裁决；中方多次声明，菲律宾共和国阿基诺三世政府单方面提起仲裁违背国际法，仲裁庭没有管辖权。

另据新华社同日报导，中国政府征用中国民航飞行校验中心一架塞斯纳CE－680型飞机分别对南沙群岛美济礁、渚碧礁新建机场成功实施了校验飞行。

此次飞行获得的相关数据表明，两个新建机场具备了保障民航客机安全运行的能力，将为南沙群岛人员往来、紧急救助、医疗救护等提供便利，同时将为飞经南海地区的航班提供新的备降机场选择。

中国外交部发言人陆慷此前主持例行记者会时表示，中方根本不承认、也绝对不会接受这样一个非法的、完全违背了国际法的所谓的仲裁案。（完）