菲律宾南海仲裁案最终裁决非法无效 中方不接受不承认--新华

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京7月12日 - 新华社周二报导称，菲律宾南海仲裁案仲裁庭12日作出非法无效的所谓最终裁决；中方多次声明，菲律宾共和国阿基诺三世政府单方面提起仲裁违背国际法，仲裁庭没有管辖权。
另据新华社同日报导，中国政府征用中国民航飞行校验中心一架塞斯纳CE－680型飞机分别对南沙群岛美济礁、渚碧礁新建机场成功实施了校验飞行。
此次飞行获得的相关数据表明，两个新建机场具备了保障民航客机安全运行的能力，将为南沙群岛人员往来、紧急救助、医疗救护等提供便利，同时将为飞经南海地区的航班提供新的备降机场选择。
中国外交部发言人陆慷此前主持例行记者会时表示，中方根本不承认、也绝对不会接受这样一个非法的、完全违背了国际法的所谓的仲裁案。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。