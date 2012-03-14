稀土不应是西方挑贸易战借口--新华

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京3月14日电---新华社周三发布时评称,中国稀土不应是西方挑贸易战的借口,美日欧就中国稀土出口限制措施分别向世贸组织(WTO)提出诉讼,其背後暗藏玄机,那就是要竭力维护不合理的稀土全球供应链.
新华时评称,稀土是重要的战略资源,具有不可再生性,拥有丰富稀土资源的美国等西方国家,拧紧了本国的稀土矿井盖,却极力维护这种36%对97%的非正常供应模式,显然没有道理.
美日欧三方在起诉中指责中国限制稀土出口供应,其没有提及或者故意回避的是,中国稀土出口量虽然占全球90%以上,但在全球已探明的1亿吨稀土储量中,中国仅占36%,且美国稀土储量之高仅次于中国和独联体国家.
"中国加强对稀土行业的管理……这是一个让稀土全球供应回归合理、立足于可持续发展的政策,符合世贸组织的有关规则,不应沦为西方打贸易战或打政治牌的一个'藉口'".新华时评称.
近年来动辄对中国出口产品采取反倾销措施的一些西方国家,对廉价的中国稀土却一直"网开一面",由於稀土这一不可再生的战略资源在国际市场上"猪肉卖成白菜价",有的西方国家甚至借机大肆囤积超出自己实际需求的廉价稀土资源.
文章指出,事实上,无论是从保护稀缺战略资源角度还是从环保角度出发,美欧对资源性产品的策略总是"先人後己",惯于玩弄双重标准.
新华称,中国加强对稀土开采的管理,并没有影响到国际市场对稀土的正常需求.西方声称中国限制稀土出口违反世贸组织的贸易公平规则,"是不符合事实的".
数字显示,截至2011年11月,中国稀土出口量仅占全年出口配额总量的49%,尽管出口配额没有用完,但为了保障国际市场需求,中国政府依然确定2012年的稀土出口配额总量与2011年基本持平.
中国工业和信息化部部长苗圩对新华社表示,"我们对他们向WTO提出诉讼的决定感到失望……同时,我们正积极准备应对."
浏览稀土产量图表,请点击:(link.reuters.com/tut96s</A1)
**稀土出口利润很难弥补环境损失**
长期以来,由於全球稀土供应和市场存在的严重不合理,导致对中国稀土无序乃至掠夺性开发,使中国付出沉重的环境代价.
仅以稀土资源丰富的赣南为例,如果要对开采稀土等矿产破坏的土地进行生态修复,初步预计资金投入将高达380亿元人民币以上.而去年,江西省全省出口稀土不到10亿美元(约合63亿元人民币).也就是说,其出口利润很难弥补环境的损失.
新华称,中国出於保护环境和可持续发展的目的加强对稀土开采和出口管理,符合世贸组织规则中关於保护可用尽自然资源的例外条款.
因此,中国政府加强对稀土行业的整治,包括对出口进行配额管理,是人道的、正当的、无可厚非的.
文章指出,不合理的全球稀土供应链导致中国稀土遭遇掠夺性开发,在使中国付出沉重环境代价的同时,也直接威胁国际稀土市场的长远供应和稳定.
中国商务部此前就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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