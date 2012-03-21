须高度关注大选年美国对华贸易保护影响--新华

路透北京3月21日电---新华社周三发表文章称,最近一周来,美国频频采取针对中国出口产品的贸易救济行动,美方在行政和法律层面也有强化贸易制裁的趋势,表明美对华贸易保护主义明显升温.在大选之年,美方再次挑起两国经贸事端,其影响和後果值得高度关注.

文章指出,尽管很多裁决是基於早已开始的"双反"(反倾销和反补贴)调查,但是美国有意无意地多次推迟作出中国相关产品的裁决,造成20日一天内作出四项肯定性裁决.有分析人士指出,从某种意义上讲,这既是奥巴马作秀给国内选民看,也是给中国施加压力,旨在率先制造强硬氛围,以使美国在随後的谈判中获取更有利地位.

"美国的一系列动作,凸显其国内对华贸易保护主义情绪明显升温,而且呈现出一些新特征和趋势."文章称,美国"防守"与"进攻"并举,设立跨部门贸易执法中心将强化对国内贸易法律的执行,调查中国产品对美出口是否存在不公正的竞争优势,是否对美国相关产业造成伤害等.

除常见的"双反"调查,美国今年还频频动用隐蔽性更强的"337调查"手段,以保护专利为名打压中国产品.仅2月下旬以来,就有15家中国公司涉案,产品包括激光打印墨盒、照相手机、平板电脑、可调节能荧光灯等.据统计,2011年美国对中国企业发起的"337调查"多达16起.

文章称,由於"337调查"不仅监督国际贸易,也管控美国国内的州际贸易,因此该调查表面上并不针对某个国家或地区,而作为一种事实上的技术壁垒,这种调查具有更强的隐蔽性."337调查"的处罚比"双反"调查更为严厉,最坏的结果将是彻底丧失进入美国市场的资格.

文章指出,从动机来看,美国对华贸易救济行动增多背後,除显而易见的经济因素外,更有大选年的政治利益考量.

不过,也有专家认为,尽管美国政治人物言辞强硬,但美国也深知其经济离不开中国市场,因此强硬表态未必会全部转化为实际政策,中美之间爆发大规模贸易战的可能性不大.

美国商务部20日做出两项终裁,认定中国大陆和中国台湾地区输美化学增白剂存在倾销行为,认定中国输美镀锌钢丝存在倾销和补贴行为.美商务部同时还初裁认定中国输美晶体硅光伏电池及组件接受程度不等的补贴,并定於5月17日公布对此类产品反倾销调查的初裁结果.

据美国廉价太阳能联合会估算,若美方对来自中国的光伏电池及组件徵收100%的惩罚性关税,将在未来三年内损失5万个工作岗位.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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