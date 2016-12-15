美联储决议将造成金融动荡 美元走强将制造混乱--新华

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月15日 - 中国新华社周四发表评论称，美国联邦储备委员会(美联储,FED)加息决议将造成新一轮金融动荡， 如果美国加快加息步伐推升美元汇率，将“给全球造成混乱”。
新华评论称，美联储加息将不可避免造成新的金融动荡，令过度仰赖外部融资、自身偿债能力不足的国家形势恶化，特别是那些新兴国家。
评论称，因为各国利率水平不尽相同，“如果美国未来加快升息步伐，强势美元将给全球造成混乱，”
评论还称，“美国经济本身能否支撑美联储暗示的快速升息还存在疑问”。(完)
(编译 艾茂林/汪红英；审校 白云/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。