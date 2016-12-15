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国际财经 | 2016年 12月 15日 星期四 16:35 BJT

美联储决议将造成金融动荡 美元走强将制造混乱--新华

路透上海12月15日 - 中国新华社周四发表评论称，美国联邦储备委员会(美联储,FED)加息决议将造成新一轮金融动荡， 如果美国加快加息步伐推升美元汇率，将“给全球造成混乱”。

新华评论称，美联储加息将不可避免造成新的金融动荡，令过度仰赖外部融资、自身偿债能力不足的国家形势恶化，特别是那些新兴国家。

评论称，因为各国利率水平不尽相同，“如果美国未来加快升息步伐，强势美元将给全球造成混乱，”

评论还称，“美国经济本身能否支撑美联储暗示的快速升息还存在疑问”。(完)

(编译 艾茂林/汪红英；审校 白云/于春红)

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