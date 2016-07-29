上半年中国经济分化趋势更明显 要加快转型发展--新华

路透北京7月29日 - 新华社周五表示，在错综复杂的国内外形势下，上半年中国经济运行总体平稳，地区、行业、企业的分化趋势更为明显。应对分化走势，要稳定发展预期，拓展发展空间，加快协调和转型发展，加快改革攻坚。

新华社发布本周的第五篇当前经济形势系列述评称，在经济从高速向中高速换挡阶段，这种分化走势，恰恰是新旧动能交替、结构调整加快的外在表现。当前，积极因素和新兴力量正在集聚，尤须坚定发展信心，保持政策定力，推进经济稳中有进。

“当前，不论是地方、行业还是企业，不应再有任何侥幸心理，要在经济新常态的大逻辑下，加快转型升级，凤凰涅盘、浴火重生。”该述评称。

述评强调，应对分化走势，要以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略为引领，以新型城镇化推进为契机，补足短板和薄弱环节，要用稳定的宏观经济政策稳住市场预期，用重大改革措施落地增强发展信心。

此前新华社已连发四篇述评，表示中国经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。面对中国经济下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。（完）