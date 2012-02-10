安徽芜湖“房产新措施”并非松绑调控政策--新华

路透北京2月10日电---新华社周五援引中国安徽芜湖市政府负责人称,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".

芜湖市周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.受此消息刺激,中国股市房地产股周五劲扬,令市场预期房地产政策或将有所松动.

芜湖市政府负责人表示,此举是为了进一步加强住房保障,促进房地产市场健康发展,满足合理住房需求,吸引和鼓励更多人才来芜湖落户.

新华社报导并称,为抑制投资、投机性购房,芜湖政府要求已享受往年度及相关财政补助政策的普通住房,自产权登记之日起三年内不得转让(实际从购房之日起须五年方能转让),否则退回已享受的财政契税补助和购房补贴.

此外,芜湖市还明确要求,2012年芜湖市区新建商品住房平均价格同比涨幅控制在当年该市人均可支配收入增幅以内,并且继续实行严格的商品住房价格审核备案制度,严控房价涨幅,对涨幅波动的项目进行跟踪,对涨幅过大的项目实行约谈,直至取消相关优惠政策.

报导称,芜湖房产新政策明确提出,全面加快保障性安居工程建设.确保保障性住房用地和中小套型普通商品住房用地不低於住房建设用地供应总量的70%.

中国央行周二明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.市场认为,政策微调迹象明显,彰显决策层维稳楼市、稳定经济增长之意图.

由於年初银行信贷额度陆续下发,已有部分银行将首套房贷利率降至基准利率.随着政策进一步引导,市场对银行的首套房利率优惠政策重启的预期日见增强.(完)

--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴

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