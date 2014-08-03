新疆莎车县暴恐事件造成37名群众死亡 击毙暴徒59人

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京8月3日 - 中国新华网周日凌晨报导称，7月28日新疆莎车县发生的严重暴力恐怖袭击案件中，造成37名群众死亡，处置过程中击毙暴徒59人，抓捕涉案人员215人。
报导称，这是一起境内与境外恐怖组织相互勾连，有组织、有预谋、计划周密、性质恶劣的严重暴力恐怖袭击案件。案件并造成13名群众受伤，31辆车被打砸，其中6辆被烧，缴获“圣战”旗帜以及大刀、斧头等作案工具。
死亡的37名群众包括汉族35人、维吾尔族2人。
报导并称，警方已查明，2013年以来，努尔买买提（真名努拉买提·萨吾提，莎车县艾力西湖镇人）与境外“东伊运”组织勾连，组织人员收听收看暴恐音视频，宣扬民族分裂和宗教极端思想，逐步形成了以其为头目的暴恐团伙。
报导引述新疆维吾尔自治区党委书记张春贤在周六举行的会议上称，要坚持依法治疆，犯罪必惩,“以事实为依据、以法律为准绳，无论任何人、任何形式的犯罪，都必将受到法律严惩。”
新华社此前报导，新疆莎车县周一凌晨发生一起严重暴力恐怖袭击案件，导致数十名维汉族群众伤亡，事件发生后公安民警迅速依法处置，击毙暴徒数十名。
今年以来中国已发生几起暴恐事件，其中包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。
中国公安部此前已决定从今年5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
在专项行动开始后的一个月里，新疆公安机关打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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