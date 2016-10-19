人民币近期贬值不足忧 未来双向浮动或成常态--新华

路透北京10月19日 - 新华社周三报导称，近期人民币对美元汇率下跌主要是受美元走强影响，短期内这样的压力恐将持续。不过，未来人民币汇率双向浮动将成常态，考虑到中国经济基本面依然稳健及人民币国际化进展，人民币并没有趋势性贬值基础。

这篇题为“全球关注中国经济热点之二：人民币近期贬值不足忧”的文章并称，美元指数上升是人民币近期贬值的主要压力来源，在美联储加息之剑高悬并不断释放信号的背景下，美元上涨动能强劲，非美元货币普遍走弱；但中国经济基本面健康，市场无需过分担忧，尽管人民币对美元汇率跌至六年新低，但对其他货币仍在升值。

“市场波动是常态，也是人民币汇率机制市场化水平提升过程中的‘必修课’。过去一年多来，中国央行采取了一系列完善人民币汇率市场化形成机制的措施。”报导称。

报导并援引IMF亚太部副主任马克斯·罗德劳尔称，人民币汇率似乎已成功从紧盯美元转向参考一篮子货币调节，变得更加市场化和灵活，短期内押注人民币汇率单边贬值的投机力量已减少。

报导援引分析人士指出，受美联储缓步升息、美元走强等因素影响，人民币汇率近期会维持相对弱势，但已处于高位的美元指数或出现回调，而且美国经济仅支持缓慢加息，这些因素意味着人民币连续贬值空间有限。

“中长期来看，中国经常项目保持顺差、外汇储备充裕、金融体系稳健等因素决定了人民币汇率的下行不太会演化为长期趋势。未来人民币国际化的进一步推进，金融市场的逐步开放，国际市场对人民币资产配置兴趣渐浓等因素都将对人民币汇率形成支撑。”报导称。

人民币兑美元频创逾六年新低，上周跌幅高达0.8%，但并未出现明显购汇恐慌，监管层亦意外容忍更大市场波动，汇价一度跌穿6.73。专家称，本轮贬值根源在海外，相较其他货币人民币跌幅算温和，且人民币供需基本面在改善，考虑到未来外围仍可能出现黑天鹅事件，人民币料呈较大震荡格局。（完）