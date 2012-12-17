新华信托为并购AIG资产筹资--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月17日--- - 上海证券报周一报导,中国新华信托有限公司近期已获得合格境内机构投资者(QDII)资格,并拟联合发起一只总规模为300亿元人民币的航运金融基金.信托QDII和该基金有望成为其参与并购美国国际集团(AIG)(AIG.N)资产的重要资金来源.
稍早,AIG集团宣布,将出售旗下国际租赁金融公司(ILFC)最多90%股权,新华信托及另两家机构一同为其买家,总作价高至52.8亿美元.但新华信托如何筹集这巨额资本,一直为外界关注.
报导指出,新华信托很有可能通过信托QDII的方式募集并购所需的资金,若最终落实,将是信托QDII首次投资实业.而此前国内多家信托公司开发的QDII产品,全部投资于海外的金融产品.
报导称,新华信托还与西安国家航空产业基金达成战略伙伴关系,签署一个名为新华-普天航空金融的产品开发协议.规模为300亿元的该系列基金,将以上海为营运基地,包括基金,理财产品和信托计划等形式,投资方向包括跨国并购,航空相关基础设施建设,航空高技术类企业投资等.
ILFC是一家全球领先的飞机租赁公司,拥有全球80个国家和地区近200航空公司客户,目前拥有超过1,000架飞机以及购买239架节能飞机的新订单.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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