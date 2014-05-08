新疆阿克苏市处置一起袭警案 击毙一人抓获一人--新华

路透北京5月8日 - 新华微博周四报导，新疆阿克苏市果断处置一起袭警案，击毙一人抓获一人，目前当地社会秩序正常。

报导称，今日13时20分许，新疆阿克苏市公安机关根据群众举报，在对一嫌疑车辆盘查时，犯罪嫌疑人突然持刀袭击民警，并向巡逻车投掷爆燃装置。公安民警果断处置，击毙一人，抓获一人。处置过程中，造成一名协警受重伤。

上周三（4月30日），新疆乌鲁木齐火车南站发生一起严重暴力恐怖袭击案件，暴徒在乌鲁木齐火车南站出站口接人处持刀砍杀群众，同时引爆爆炸装置，造成三人死亡、79人受伤，其中四人重伤。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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