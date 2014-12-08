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时事要闻 | 2014年 12月 8日 星期一 18:30 BJT

新疆两宗暴恐案宣判 八人被判死刑

路透北京12月8日 - 中国官方媒体周一报道称，中国对新疆两宗暴恐袭击案进行一审宣判，八人被判死刑。

4月，乌鲁木齐火车南站发生暴恐袭击案，暴徒持刀砍杀群众，同时引爆爆炸装置，造成3人死亡、79人受伤。5月，暴徒驾驶两辆SUV在乌鲁木齐一早市引爆爆炸装置，造成39人遇难。

央视称，另有五人被判死缓，四人被判无期和有期徒刑。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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