人行等四部门加大南疆地区货币信贷支持

路透北京2月12日 - 中国央行等多部门周四联合发文表示，将加大对南疆地区的货币政策支持，积极推动在南疆地区设立民营银行工作。

中国央行、银监会、证监会、保监会印发指导意见称，要充分发挥差别准备金率、再贷款、再贴现等货币政策工具的正向激励作用，引导金融机构加大对南疆的信贷投放，合理确定贷款利率水平；支持南疆地区符合条件的法人金融机构参与信贷资产证券化试点。

加大金融供给方面，意见指出，积极推动在南疆地区设立民营银行工作，引导注册地在新疆的符合条件的民营企业，对口援疆省（市）和其他省（市）符合条件的民营企业参与民营银行组建。

中国央行上周表示，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施，2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，并对符合要求的商业银行再定向降准0.5个百分点。

意见称，商业银行总行要适当下放授信审批权限，赋予南疆分支机构更大的权限，推动银行业金融机构将存量存款及新增存款大部分用于当地，并适当提高南疆银行业金融机构的不良贷款容忍度。

促进基建方面，意见指出，加大对区域重要龙头企业、重点产业基地和优质产业园区、优势资源开发等的信贷投入；大力支持南疆棚户区改造、南疆面向中亚、西亚、南亚国家的互联互通建设等；支持南疆企业在银行间市场发行中票，专项用于南疆地区保障性安居工程项目建设。

意见称，研究推进喀什经济开发区人民币跨境业务创新，鼓励南疆地区金融机构开展人民币与巴基斯坦卢比等新疆毗邻国家货币柜台挂牌交易，鼓励在喀什经济开发区开展第三方支付跨境电子商务人民币支付业务。

此前，中国银行(601988.SS)(3988.HK)发布报告表示，2015年，“一带一路”将成为人民币跨境使用新走廊，通过直接投资净输出人民币有望成为人民币稳定输出的一个重要力量，与贸易等经常项目共同构成人民币“走出去”的新模式。（完）

(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)

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