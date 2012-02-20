新疆将推进大型煤炭项目和油砂开采

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---新华社周日报导称,新疆今年将继续加快淘汰煤炭落後产能,着力推进百万及千万吨级大型重点煤炭项目建设;同时,亦将进一步推进油气资源替代品--油砂的开发和开采.
报导指出,预计到2015年,新疆将基本淘汰设计年产能30万吨及以下的井工矿,及100万吨以下的露天煤矿.截至目前,新疆设计年产能30万吨以下的小煤矿数量占全区煤矿总数的85%以上,市场供应量占50%.
除加快淘汰煤矿落後产能外,今年新疆还将推进58处百万吨级、18处千万吨级重点煤炭项目建设,以促进产业结构升级.
其中,神华新疆公司准东年产2,000万吨露天矿、山东能源集团新汶新疆公司伊犁年产600万吨四号井等重点项目将於今年建成投产.
另外,在油砂矿的开发与开采方面,新疆克拉玛依市计划今年4月中试开挖第一铲土,10月完成中试装置安装调试出第一桶油,12月建成年产10-20万吨/年装置的小型工业化生产产能,至2013年底建成100万吨/年工业产能装置.
目前,新疆克拉玛依油砂矿资源勘探开发现已落实四个规模储量区域,储量达5,760.16万吨.油砂属於非常规油气资源,是重要的油气资源替代产品,对增加油气资源後备储量,实现油气资源可持续供给具有重要的战略意义.
新疆是中国煤炭资源大区,预测储量达2.19万亿吨.2011年全区生产原煤1.217亿吨,同比增长20.2%. (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。