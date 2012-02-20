新疆将推进大型煤炭项目和油砂开采

路透北京2月20日电---新华社周日报导称,新疆今年将继续加快淘汰煤炭落後产能,着力推进百万及千万吨级大型重点煤炭项目建设;同时,亦将进一步推进油气资源替代品--油砂的开发和开采.

报导指出,预计到2015年,新疆将基本淘汰设计年产能30万吨及以下的井工矿,及100万吨以下的露天煤矿.截至目前,新疆设计年产能30万吨以下的小煤矿数量占全区煤矿总数的85%以上,市场供应量占50%.

除加快淘汰煤矿落後产能外,今年新疆还将推进58处百万吨级、18处千万吨级重点煤炭项目建设,以促进产业结构升级.

其中,神华新疆公司准东年产2,000万吨露天矿、山东能源集团新汶新疆公司伊犁年产600万吨四号井等重点项目将於今年建成投产.

另外,在油砂矿的开发与开采方面,新疆克拉玛依市计划今年4月中试开挖第一铲土,10月完成中试装置安装调试出第一桶油,12月建成年产10-20万吨/年装置的小型工业化生产产能,至2013年底建成100万吨/年工业产能装置.

目前,新疆克拉玛依油砂矿资源勘探开发现已落实四个规模储量区域,储量达5,760.16万吨.油砂属於非常规油气资源,是重要的油气资源替代产品,对增加油气资源後备储量,实现油气资源可持续供给具有重要的战略意义.

新疆是中国煤炭资源大区,预测储量达2.19万亿吨.2011年全区生产原煤1.217亿吨,同比增长20.2%. (完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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