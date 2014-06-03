新疆试水棉花直补政策 可稳产量并助期现货良性互动--报载

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 随着棉花目标价格直补在新疆试点，标志当地实行多年的临时收储政策退出历史舞台。中国证券报周一报导称，此举可稳定新疆棉花种植面积及产量，且推动了棉花现货市场的价格体制改革，有助期货、现货良性互动。
受新疆试水棉花直补政策消息影响，郑州棉花期货持仓量、成交量迅速攀升。数据显示，5月30日，棉花期货持仓总量已达到21.9万手，几乎是2013年日持仓量的两倍多。棉花期货成交量也较2013年显着活跃。
报导引述中国棉花网分析数据显示，2014年实施目标价格补贴政策后，市场机制主导国内棉价，内外价差将回归常年水平。其测算今年度国内棉花均价在15,000-16,000元/吨概率较大。
“现在新年度棉花目标价格已经确定在19,800元/吨，但是市场价格还有赖于通过市场去发掘。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲称。
任兴洲并表示，新政策形势下，更需要期货工具。期货市场是市场程度较高的市场形式，棉花期货价格作为市场各方主体交易形成的价格，是市场供求关系的真实反映，因此棉花期货价格在确定棉花市场价格、完善棉花补贴机制上也将发挥重要作用。
报导另引述业内人士指出，未来随着农发行给涉棉企业贷款运用限制的拓宽、棉花期货期权等工具的推出、棉花期货交割库设置的进一步改善等，棉花期货将重新在塑造中国价格、服务实体经济等方面着力发挥已有的功能。
数据显示，新疆棉花产量占全国棉花产量的50-60%。(完)
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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