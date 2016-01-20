新疆原副主席杨刚受贿罪被判刑12年 罚没个人财产100万元

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月20日 - 中国北京市第三中级人民法院周三公开宣判新疆维吾尔自治区原副主席杨刚受贿案，认定杨刚犯受贿罪，判处有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元人民币。
北京三中院在其官方微博上称，法院经审理查明，自1998年4月至2012年下半年，杨刚利用其担任新疆维吾尔自治区人事厅党组书记、乌鲁木齐市委书记、自治区党委副书记、政府副主席等职务上的便利，为他人在产品经销、获取开发项目、工作调动、职务升迁等方面提供帮助。
“2008年2月至2013年8月，杨刚直接或者通过其妻贾英、其子杨讴嘉非法收受他人给予的人民币1,216.47万元、美元1.1万元及价值人民币155.71796万元的财物，共计折合人民币1,379.2765万元，”法院称。
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。