新疆原副主席杨刚受贿罪被判刑12年 罚没个人财产100万元

北京三中院在其官方微博上称，法院经审理查明，自1998年4月至2012年下半年，杨刚利用其担任新疆维吾尔自治区人事厅党组书记、乌鲁木齐市委书记、自治区党委副书记、政府副主席等职务上的便利，为他人在产品经销、获取开发项目、工作调动、职务升迁等方面提供帮助。