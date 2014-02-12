新疆于田县发生6.8级地震-USGS（更新版）

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路透北京2月12日 - 美国地质调查局（USGS）称，中国新疆维吾尔自治区发生6.8级地震，不过地震发生地人烟稀少。

目前尚无伤亡或破坏报告。美国地质调查局最初将震级定为6.9级，但随后下调了震级。

中国政府称，震中位于新疆极为偏南的于田县，该地区大部分是沙漠，但有一小块耕地带。

新疆地震局在其官方微博上称，发震区周边50公里属无人区域，于田县政府尚未收到损失报告。

新疆政府在其官方微博中称，拟派20人以上现场工作队，立即赶赴震区开展地震现场工作。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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