新疆于田县发生6.8级地震-USGS（更新版）

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
（新增更多细节）
路透北京2月12日 - 美国地质调查局（USGS）称，中国新疆维吾尔自治区发生6.8级地震，不过地震发生地人烟稀少。
目前尚无伤亡或破坏报告。美国地质调查局最初将震级定为6.9级，但随后下调了震级。
中国政府称，震中位于新疆极为偏南的于田县，该地区大部分是沙漠，但有一小块耕地带。
新疆地震局在其官方微博上称，发震区周边50公里属无人区域，于田县政府尚未收到损失报告。
新疆政府在其官方微博中称，拟派20人以上现场工作队，立即赶赴震区开展地震现场工作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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