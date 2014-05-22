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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 10:39 BJT

乌鲁木齐爆炸案致人伤亡 爆炸物自车中掷出--新华社（更新版）

路透北京5月22日 - 中国官方媒体新华社周四报导，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起爆炸案，已造成人员伤亡，但伤亡人数不明；爆炸物自两辆车中掷出。

新华社引述目击者报导称，周四当地早上0750(周三2350GMT)，两辆车冲向乌鲁木齐市一个露天市场的人群；车辆中掷出爆炸物，其中一辆车发生爆炸。

一个小商贩向新华社表示，他听见十几声巨响。

近几个月，中国政府已将一系列暴力袭击事件归咎于新疆分裂分子。该地区是维吾尔族的传统聚居区。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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