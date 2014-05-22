乌鲁木齐爆炸案致人伤亡 爆炸物自车中掷出--新华社（更新版）

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京5月22日 - 中国官方媒体新华社周四报导，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起爆炸案，已造成人员伤亡，但伤亡人数不明；爆炸物自两辆车中掷出。
新华社引述目击者报导称，周四当地早上0750(周三2350GMT)，两辆车冲向乌鲁木齐市一个露天市场的人群；车辆中掷出爆炸物，其中一辆车发生爆炸。
一个小商贩向新华社表示，他听见十几声巨响。
近几个月，中国政府已将一系列暴力袭击事件归咎于新疆分裂分子。该地区是维吾尔族的传统聚居区。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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