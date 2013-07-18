新疆又发现一处特大型金矿 资源储量达50吨

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月18日 - 新华社周四报导称，继今年5月在中国新疆伊犁河谷发现一处资源储量达53吨的特大型金矿后，新疆地矿局最近又在邻近的和静县发现一处资源储量达50吨的特大型金矿，该矿资源潜在经济价值有望超1,000亿元人民币。
截至目前，新疆天山南北已发现四处特大型金矿。报导援引新疆地矿局局长曾小刚介绍，经过近六年的勘查，新疆地矿局第三地质大队近日在对和静县敦德铁矿评价过程中发现伴生元素锌和金，目前共探获铁资源量1.87亿吨，锌150万吨，金50吨，这使得敦德矿区“身价”倍增。
“经进一步勘查后，铁、锌和金的资源量还有望攀升，资源潜在经济价值超1,000亿元。”报导称。
报导称，目前敦德矿区的找矿工作仍在继续，选矿厂也在同步建设中，项目建成投产后，将成为当地矿业经济发展的新亮点，预计年上缴利税超亿元，还可安排2,000人以上就业。
中国黄金协会统计数据显示，2012年中国黄金产量突破400吨大关，达到403.047吨，比上年增加42.090吨，增幅11.66%，再创历史新高，连续六年位居世界第一。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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