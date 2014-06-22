新疆发生一起袭击公安局暴恐案件 13名暴徒被击毙--新华

路透上海6月21日 - 新华网周六报导，当日清晨，新疆当地警方处置了一起袭击公安机关暴恐案件，13名暴徒被击毙，无群众伤亡，目前当地社会秩序正常。

报导称，一伙暴徒驾驶车辆冲撞喀什地区叶城县公安局办公大楼，并引爆爆炸装置。民警果断处置，击毙13名暴徒，3名民警受轻伤，无群众伤亡。目前，案件正在抓紧侦办，当地社会秩序正常。

此前中共中央召开政治局会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。

中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。

（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)

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