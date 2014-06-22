新疆发生一起袭击公安局暴恐案件 13名暴徒被击毙--新华

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海6月21日 - 新华网周六报导，当日清晨，新疆当地警方处置了一起袭击公安机关暴恐案件，13名暴徒被击毙，无群众伤亡，目前当地社会秩序正常。
报导称，一伙暴徒驾驶车辆冲撞喀什地区叶城县公安局办公大楼，并引爆爆炸装置。民警果断处置，击毙13名暴徒，3名民警受轻伤，无群众伤亡。目前，案件正在抓紧侦办，当地社会秩序正常。
此前中共中央召开政治局会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。
中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
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