新疆莎车县暴恐事件导致数十名群众伤亡 数十名暴徒被击毙

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京7月30日 - 新华社报导，新疆莎车县周一凌晨发生一起严重暴力恐怖袭击案件，导致数十名维汉族群众伤亡，事件发生后公安民警迅速依法处置，击毙暴徒数十名。
报导称，经初步调查，这是一起有组织，有预谋，计划周密，性质恶劣的严重暴力恐怖袭击案件。
袭击事件中，一伙暴徒持刀斧打砸焚烧过往车辆，砍杀无辜群众，造成数十名维汉族群众伤亡，31辆车被打砸，其中6辆车被烧。
报导表示，目前，公安机关正全力侦破案件，受伤群众得到有效救治，当地社会秩序正常。
今年以来中国已发生几起暴恐事件，其中包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。
中国公安部此前已决定从今年5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
在专项行动开始后的一个月里，新疆公安机关打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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