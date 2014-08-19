新疆处理15名违反政治纪律的干部

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京8月19日 - 新华社周二报导称，新疆喀什市处理了15名违反政治纪律的干部。
报导称，喀什市一名官员公开信教做礼拜，违反了国家工作人员不得信教的规定。
报导援引喀什市长艾尼瓦尔·吐尔逊称，“对违反国家工作人员不得信仰宗教的明确规定，笃信宗教，屡教不改，态度恶劣，影响极坏的买某给予开除公职处分。”
报导指出，“对打击暴恐专项行动中，认识含糊、态度暧昧、行动迟缓、执行不力的库某给予严重警告、撤销职务处分。”
被处理干部存在的问题包括散播破坏民族团结的信息，处分包括开除公职和严重警告等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。