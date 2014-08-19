新疆处理15名违反政治纪律的干部

路透北京8月19日 - 新华社周二报导称，新疆喀什市处理了15名违反政治纪律的干部。

报导称，喀什市一名官员公开信教做礼拜，违反了国家工作人员不得信教的规定。

报导援引喀什市长艾尼瓦尔·吐尔逊称，“对违反国家工作人员不得信仰宗教的明确规定，笃信宗教，屡教不改，态度恶劣，影响极坏的买某给予开除公职处分。”