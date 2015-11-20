新疆打掉受境外指挥袭击拜城煤矿的暴恐团伙 歼灭28人

路透北京11月20日 - 新疆日报周五报导，新疆打掉今年9月制造拜城煤矿袭击案、由境外极端组织直接指挥的暴恐团伙，除一人投降自首外，其余28名暴徒被全部歼灭。

报导称，9月18日凌晨5时许，一伙暴徒袭击了阿克苏地区拜城县海拔2,600多米一山区偏远煤矿，并设伏袭击前往处置的民警，造成11名无辜群众死亡、18人受伤，3名民警、2名协警牺牲，暴徒逃窜深山负隅顽抗。

经查明，这是一起境外极端组织直接指挥，以木沙·托乎尼亚孜、买买提·艾沙为首的暴力恐怖团伙实施的暴力恐怖袭击案件。2008年开始，该团伙一些成员收听收看宗教极端音视频，逐步形成宗教极端思想。

案发前该团伙先后六次与境外极端组织成员勾连，逃窜期间又三次报告作案过程和逃跑经历，请求给予“战术”指导。境外极端组织成员多次向该团伙下达行动指令，要求宣誓效忠。

“恐怖主义是全人类公敌，暴恐分子无论是境内还是境外派遣入境，无论采取什么手段，无论藏身何处，都将被坚决、干净、彻底地消灭！新疆警方表示。

中国国家主席习近平周四表示，强烈谴责“伊斯兰国”极端组织残忍杀害中国公民这一暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。

伊斯兰国(IS)周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。IS最新的在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。中国外交部稍后证实，中国公民樊京辉被伊斯兰国极端组织绑架并残忍杀害。（完）