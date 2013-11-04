新疆军区司令员彭勇被免去自治区常委职务

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透北京11月3日 -中共中央宣布免去彭勇的新疆维吾尔自治区党委常委、委员职务。10月28日北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，中国高层称这是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。
《新疆日报》头版刊登的简短报道称，刘雷将任新疆维吾尔自治区党委委员、常委。
报道未给出上述任免的原因。不过中共经常在发生类似重大事件后罢免高官。
中国每年在国内维稳方面投入巨资，而近日暴力恐怖事件就发生在首都的中心，不免令当局感到难堪。
彭勇2011年6月起担任新疆军区司令员，外界揣测他可能还会被免去军内职务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。