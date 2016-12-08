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时事要闻 | 2016年 12月 8日 星期四 13:38 BJT

中国新疆发生6.1级地震--USGS

路透新加坡12月8日 - 美国地质调查局(USGS)表示，中国新疆周四发生6.1级地震。

尚无地震导致人员伤亡或财产损失的报告。地震发生在新疆石河子以南51公里(32英里)，震源深度55公里(35英里)。(完)

(编译 王颖；审校 汪红英)

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