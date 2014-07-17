新疆兵团国企改革启动 中国新建集团有望近期成立--报载

路透北京7月17日 - 中国国企改革正持续推进，据中国证券报周四报导，新疆生产建设兵团国企改革破冰，中国新建集团近期将正式注册成立，定位为兵团国企改革的投融资平台。

报导称，本次兵团国企改革的最终目标是，以推进内部政企分开为突破口，着力构建兵团特殊管理体制与市场机制相适应的国资管理和国企运营方式。

“在更高层面搭建投融资和资本运营平台，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，释放兵团经济发展活力。”报导称。

而中国新建集团在兵团国企改革中扮演的具体角色应是：集投融资、资本运营为一体，产业资本与金融资本相结合，实体经济与虚拟经济互为补充，立足新疆，面向国内，辐射中亚，具有较强经济实力、核心竞争力和国际影响力的大型现代企业集团。

报导认为，做实中国新建集团事关兵团全面深化改革的全局，也是决定本轮兵团国企改革成败的关键。

兵团国企改革必须配套团场改革、行政改革、财政改革、文化体制改革等多项举措。以团场改革为例，八个试点团场上半年确保各项改革顺畅运行，下半年在总结经验的基础上，扩大团场改革试点面，并选择一个师启动整师改革试点工作。

“争取年底前兵团整体推进的改革试点团场数量不少于团场总数的1/3；到2015年基本完成团场综合改革。”报导称。

兵团旗下有13家上市公司，本轮改革将直接影响它们的经营绩效。在考核激励机制改革方面，报导援引兵团相关部门工作人员透露，将在两家兵直企业和一家师直企业启动管理层、核心技术人员和业务骨干持股试点。

周二，经过较长时间的筹备，中国国有企业中颇具代表性的中央企业改革试点终于启动。国务院国资委当日宣布首批六家试点企业名单，中粮集团和国家开发投资公司等跻身其中。(完)

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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