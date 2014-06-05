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时事要闻 | 2014年 6月 5日 星期四 16:55 BJT

新疆批捕29名暴恐犯罪嫌疑人

路透北京6月5日 - 官方媒体新疆网周四报导称，新疆乌鲁木齐检察机关从快批捕首批暴恐犯罪嫌疑人29人，指控包括煽动分裂国家罪等。

“至5月31日，全市检察机关已依法快速批准逮捕涉嫌煽动分裂国家罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法经营罪和煽动民族仇恨、民族歧视罪等犯罪嫌疑人29人，”报导指出。（完）

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