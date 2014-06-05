新疆批捕29名暴恐犯罪嫌疑人

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京6月5日 - 官方媒体新疆网周四报导称，新疆乌鲁木齐检察机关从快批捕首批暴恐犯罪嫌疑人29人，指控包括煽动分裂国家罪等。
“至5月31日，全市检察机关已依法快速批准逮捕涉嫌煽动分裂国家罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法经营罪和煽动民族仇恨、民族歧视罪等犯罪嫌疑人29人，”报导指出。（完）
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。