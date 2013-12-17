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时事要闻 | 2013年 12月 17日 星期二 13:54 BJT

中国警方抓获疏附暴恐案嫌犯6人

路透北京12月17日 - 新疆政府称，警方已抓获与喀什地区“12.15”暴力恐怖袭击案件有关的犯罪嫌疑人六名。

此前官方媒体报道称，周一喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒袭击，公安民警果断处置，击毙14名暴徒，两名警察殉职。

新疆警方认定，该案件是一起有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。

政府声明指出：“该团伙多次聚集，观看暴恐视频，宣扬宗教极端思想，制造爆炸装置、枪支，数次进行试爆，预谋实施暴恐活动。”

政府称，自今年8月开始，以艾山·司马义为首，逐步形成了有20名成员的暴恐团伙。（完）

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