中国警方抓获疏附暴恐案嫌犯6人

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京12月17日 - 新疆政府称，警方已抓获与喀什地区“12.15”暴力恐怖袭击案件有关的犯罪嫌疑人六名。
此前官方媒体报道称，周一喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒袭击，公安民警果断处置，击毙14名暴徒，两名警察殉职。
新疆警方认定，该案件是一起有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。
政府声明指出：“该团伙多次聚集，观看暴恐视频，宣扬宗教极端思想，制造爆炸装置、枪支，数次进行试爆，预谋实施暴恐活动。”
政府称，自今年8月开始，以艾山·司马义为首，逐步形成了有20名成员的暴恐团伙。（完）
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