新疆拟为每位游客提供500元奖励 提振当地旅游业

路透北京5月28日 - 据人民网报导，新疆拟为每位到疆游客提供500元奖励，希望以此来提振受近期暴恐事件冲击的新疆旅游业。

今年以来发生的暴恐事件，让计划去新疆旅游的人心中产生了一丝疑虑，给本应进入旺季的新疆旅游市场蒙上了一层阴影。

报导援引新疆维吾尔自治区旅游局局长伊那木·乃斯尔丁说，“近期新疆划拨专项资金，为每位到新疆的游客提供500元奖励，同时也请游客放心安全保障问题。”

报导援引相关数据显示，2013年新疆旅游业持续快速健康发展，旅游总收入同比增长17%，接待国内外游客首次突破5,000万人次。

“近一段时间我们接待的游客与去年同期相比，下降了40%左右...，就是3月份云南昆明以及新疆发生的暴恐事件，使新疆旅游受到比较大的影响，暂缓到新疆的人很多。”伊那木·乃斯尔丁说。

中国公安部目前正在开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动，上周发生在乌鲁木齐的暴恐事件共造成39人遇难，94人受伤。目前案件已告破。

另外，今年的4月30日，乌鲁木齐火车南站发生的暴恐事件导致3人死亡、79人受伤。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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