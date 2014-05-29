新疆为每位赴疆游客奖500元属于误读--新疆旅游局

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京5月29日 - 人民网周四报导，针对近日“新疆为每位赴疆游客奖500元”一事，新疆旅游局称这是误读，该活动目前已结束。
人民网援引新疆旅游宣传推广中心范分良称，“新疆为每位赴疆游客奖500元”确实存在，但活动在是在今年1月至4月期间展开，现在已没有这样的活动。
范分良称，该活动是新疆划拨专项资金，为19个内地援疆省市的旅行团来新疆旅游所用，也是为了拉动新疆淡季旅游。
人民网之前报导称，新疆拟为每位到疆游客提供500元奖励，希望以此来提振受近期暴恐事件冲击的新疆旅游业。
上周发生在乌鲁木齐的暴恐事件共造成39人遇难，94人受伤。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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