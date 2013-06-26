新疆鄯善县周三发生暴力袭击事件 最少27人死亡--新华

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京6月26日 - 新华社周三报导，新疆维吾尔自治区吐鲁番地区的鄯善县今晨发生暴力袭击事件，最少27人死亡。
报导引述当地党委官员的话称，今日早晨6点左右，持刀暴徒先后袭击警局、政府建筑物，挥刀斩人和放火烧车，并与警察交火。
死者中包括9名警员和保安、10名暴徒和8名平民，另外3名暴徒当场被捕，还有人在逃。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。