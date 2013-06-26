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时事要闻 | 2013年 6月 26日 星期三 14:25 BJT

新疆鄯善县周三发生暴力袭击事件 最少27人死亡--新华

路透北京6月26日 - 新华社周三报导，新疆维吾尔自治区吐鲁番地区的鄯善县今晨发生暴力袭击事件，最少27人死亡。

报导引述当地党委官员的话称，今日早晨6点左右，持刀暴徒先后袭击警局、政府建筑物，挥刀斩人和放火烧车，并与警察交火。

死者中包括9名警员和保安、10名暴徒和8名平民，另外3名暴徒当场被捕，还有人在逃。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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