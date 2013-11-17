英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京11月17日 -人民网周日报道，新疆巴楚县周六处置一起暴力恐怖袭击案件，9名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所。
报道援引新疆喀什警方消息，11月16日17时30分许，阿布拉·艾海提等9名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使2名协警牺牲，2名民警受伤。暴徒被当场全部击毙。当地社会秩序恢复正常。
今年10月28日，一悬挂新疆牌照吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。
中国北京警方警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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