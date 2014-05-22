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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 09:18 BJT

乌鲁木齐一公园周四早发生爆炸 伤亡不明

路透北京5月22日 - 中国新华社周四报导，新疆维吾尔自治区省会乌鲁木齐一座公园在周四早上发生爆炸。

新华社称，目前尚不清楚是否有人员伤亡。爆炸发生约发生在当地时间早上8点(0000GMT)左右。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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