欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所

路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司(300372.SZ)因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。

公告表示，该公司股票交易将自2017年7月17日起进入退市整理期，若公司提出复核申请，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。

退市整理期交易期限为三十个交易日，公司证券简称将变更为“欣泰退”，股票价格的日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。深交所敬请广大投资者注意风险，理性投资。

欣泰电气是创业板第一家退市的公司，也是中国资本市场第一家因欺诈发行而退市的公司。根据深交所相关规定，创业板没有重新上市的制度安排，而且欺诈发行具有违法行为不可纠正、影响不可消除的特征，也不符合重新上市的要求。欣泰电气将一退到底，无法重新上市。

深交所相关负责人称，上市公司退市制度是资本市场重要的基础性制度，对于净化市场环境、优化资源配置、保护投资者合法权益发挥着重要作用。深交所将严格按照依法全面从严监管的工作要求，坚决执行退市制度，对于依法应当退市的公司采取“零容忍”态度，确保“出现一家、退市一家”，切实有效维护市场运行秩序。

该负责人并表示，下一步，深交所将切实担负起退市工作的主体责任，依法、平稳、妥善做好欣泰电气退市工作。（完）